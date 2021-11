Kulturforum Alte Post in Neuss : Wenn Albrecht Dürers Kunstwerk trinkbar wird

Neuss Das Künstlerehepaar Angelika March-Rintelen und Michael Rintelen stellt in der Alten Post aus. Die beiden zeigen einen Querschnitt ihrer Arbeiten - Malerei und Skulpturales. Warum die Schau „Filmreif“ heißt und was es mit dem besonderen Tee auf sich hat.

Es war ein besonderer Tee, der am Sonntag im Kulturforum Alte Post kredenzt wurde: Die Künstlerin Angelika March-Rintelen hat ihn aus Zutaten zubereitet, die so auch in Dürers Werk „Das große Rasenstück“ zu finden sind. Passend dazu hat sie bereits vor Jahren eine Arbeit erstellt, in der sie präparierte Pflanzen genau so angeordnet hat, wie sie auch auf dem Aquarell des Malers zu sehen sind.

Doch nicht nur im Film, auch im Foyer können die Arbeiten des Ehepaars entdeckt werden: Da wären zum Beispiel die Porträtstudien von Michael Rintelen, der an der Kunstakademie Düsseldorf studierte und an der Universität Siegen im Fach Kunst lehrte. „Ich bin kein Porträtist, ich sehe sie als phänomenologische Feldstudien“, erklärt er. Ebenso interessant für ihn sind die Grundlagen alter Malerei: Für seine Untersuchungen hat er Teilkopien aus Bildern von Holbein und Caravaggio angefertigt, in dem er Fragmente daraus in einen zeitgenössischen Kontext gesetzt hat. „Sie werden zu einer zeitgenössischen Einheit“, sagt er. Zu seinen Arbeiten gehört aber auch, dass er Köpfe allein aus seiner Vorstellungskraft heraus entwickelt: Es gibt keine real existierende Person als Vorlage, tatsächlich sind die Menschen, die den Betrachter von den Wänden der Alten Post ansehen, allein von ihm erschaffen. Durch ihre Blicke haucht ihnen der Künstler Leben ein.

Gleich daneben erinnern mehrere Objekte an eine ihrer ersten Perfomances, in der sie 1986 in Bonn eingehüllt in ein Gewand, Sekundärreliquien verkaufte. Auch ihr Biologiestudium macht sich in den Werken der Künstlerin bemerkbar, zum Beispiel, in dem sie Pflanzen konserviert. Neben dem Abbild von Dürers Rasenstück gibt es auch fleischfressende Pflanzen in der Alten Post zu entdecken. Eine ihrer neusten Arbeiten widmet sich der Dornenkrone. In Zeiten der Corona-Pandemie kam Angelika March-Rintelen nämlich der Wallfahrtsort „Madonna della Corona“ in den Sinn. Corona, das auf Italienisch so viel wie Krone bedeutet, wurde zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit, ein mit Dornen gekrönter Marterpfahl, der das Leiden zeigt.