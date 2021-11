Kultur in Meerbusch : Kunst-Ateliers in Osterath sind geöffnet

Osterath Am Wochenende 6. und 7. November startet die kreisweite Aktion „Arbeitsplatz Kunst“. Elf Meerbuscher sind dabei. In zwei Teilen stellen wir ihnen die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler vor.

Trotz mangelnder offizieller Unterstützung zeigen sich die Meerbuscher Künstlerinnen und Künstler erleichtert: „Es ist gut, dass es in diesem Jahr doch noch mit der Umsetzung klappt. Die einschränkenden Maßnahmen der vergangenen Monate haben uns sehr zugesetzt.“ Jetzt öffnen insgesamt elf Kunstschaffende am Samstag und Sonntag, 6. und 7. November, ihre Ateliers. In zwei Teilen erfahren die Leser, was sie am jeweiligen „Arbeitsplatz Kunst“ erwartet.