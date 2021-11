Mappenprojekt „Wir“ : Zielturm auf der Rennbahn als eine Besonderheit

Serie Neuss Der Fotograf Thomas Mayer wollte anfangs nicht so recht am Mappenprojekt teilnehmen.Bis ihm dann der Zielturm auf der Rennbahn einfiel, den er unbedingt fotografieren wollte.

Im ersten Moment hat Thomas Mayer überlegt. Als das Kulturamt fragte, ob er zum Mappenprojekt „Wir“ eine Arbeit beisteuern konnte. „Ich verstehe mich nicht unbedingt als Künstler“, sagt der Fotograf. Doch dann überlegte er erneut – über die Corona-Pandemie etwa, die das Reisen für den Architektur-Fotografen in der Welt unmöglich machte. „Und mir fiel der Zielturm auf der Rennbahn ein“, erzählt er, „den David Semper bei seinen Corona-Spaziergängen entdeckt hatte.“ Schon lange ist Mayer mit dem Künstler befreundet, so dass er spontan sagte, dass er den Zielturm fotografieren wolle, wenn er hergerichtet sei. „Er ist in Neuss eine kleine Besonderheit, ich musste nur schauen, dass ich ihn fotografierte, ohne dass das Grün drumherum zu dominant wurde.“ Für Mayer hat das Foto vor allem einen Sinn: „Die Menschen dahin zu bringen, in diesen Park zu gehen, in dem keine Rennen mehr stattfinden, und den Zielturm zu finden.“

Mit seinen Nordic-Walking-Stöcken ist der 75-Jährige des öfteren in Neuss unterwegs, sagt aber auch: „Selten habe ich ein Motiv gezielt gefunden. Meistens hängt es von Zufällen ab.“ Oder eben von zahlreichen Freundschaften, die der Fotograf in der Welt hat. Gerade erst war er 15 Tage in der Türkei, in Istanbul war er von dem bekannten Architekten Emre Arolat beauftragt worden, fünf von dessen Bauwerken zu fotografieren. In Neuss ist es der Architekt Ekkehard Wienstroer, mit dem er befreundet ist und für den er in Kürze in der Nähe von Basel ein Brückenprojekt fotografieren will. Architektur ist für Mayer das Hauptgebiet geworden, nachdem er einst das Zolltor in Düsseldorf fotografiert hat. „Aber mein Portfolio ist damit noch lange nicht am Ende“, sagt er lachend. Wie oft Mayer in der Welt unterwegs ist, vermag er kaum zu sagen. Und in Neuss? Mayer gilt ja unter anderem als der Fotograf des Hafens: „Vielleicht ergibt sich da was Neues.“