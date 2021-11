Familienpicknick als Vernissage : Kunstprojekt in der Gelderner Kita „Drachenhöhle“

Geldern Mit der aus Kalkar stammenden Künstlerin Tatjana van Went präsentierten die Kinder während des Familienpicknicks eigene Werke in einer Kunstausstellung.

Bestens gelaunt erschienen sie zum Familienpicknick in der städtischen Kita „Drachenhöhle“ an der Uhlandstraße, wo auf die Eltern und Geschwister der Kita-Kinder eine Überraschung wartete, wie Leiterin Kerstin Leuchten erklärte: „Unsere Kinder präsentieren heute eine richtige Kunstausstellung, denn unsere jungen Künstler waren sehr kreativ.“ So staunten die Besucher nicht schlecht über die Ergebnisse des Kunst.-Workshops. Ermöglicht hatte das die aus Kalkar stammende Künstlerin Tatjana van Went, die die Werke mit den Kindern erarbeitete. Neben einzelnen Bildern entstanden auch Arbeiten, die die Kinder gemeinsam in ihrer Gruppe gemalt hatten.