LPS-Gruppe plant Event in Neuss : „Initiative Schmetterling“ freut sich auf Benefiz-Gala

LPS-Gruppe plant Event in Neuss

Die LPS Service Gruppe um Geschäftsführer Detlef Peltzer treibt die Planungen für ihre Benefiz-Gala am 25. April 2020 voran. Mit der Veranstaltung soll auch die geplante Neueröffnung – LPS zieht Anfang des Jahres innerhalb der Quirinus-Stadt um und konzentriert seine bislang fünf Neusser Standorte in der neuen Zentrale an der Moselstraße 14 – gefeiert werden. „Vor allem aber wollen wir mit der Gala einen guten Zweck unterstützen“, sagt Detlef Peltzer.