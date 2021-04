Kulturprogramm in Wermelskirchen : Haus Eifgen plant den Sommer auf der Außenbühne

Wenn alles gut geht, tritt Andreas Kümmert am 9. Mai im Eifgen auf. Foto: Andreas Krebs Foto: Andreas Krebs

Wermelskirchen Die Kulturinitiative hofft auf eine Fortsetzung des Kulturprogramms rund um das Haus EIgen im Mai. Das Konzert mit Park Stickney muss verschoben werden.

Die Ehrenamtlichen im Haus Eifgen sind auf den Neustart des kulturellen Lebens vorbereitet. Die Kulturinitiative stellt ihr neues Programm ab 9. Mai vor. „Auch wenn wir noch nicht wissen, ab wann und in welcher Form es wirklich weitergeht: Wir sind bereit“, sagt Vorsitzender Michael Dierks. In diesen Tagen wird die Außenbühne am Haus Eifgen wieder aufgebaut, auf der das Förderprojekt „Dein Haus – Deine Bühne“ fortgesetzt werden soll. Namhafte Musikdozenten machen Hobbymusiker fit für die Bühne und formen eine „Haus Eifgen-Band“. Es sind noch Plätze frei.

„Wir hoffen auch auf unser Maifest, das Programm steht zumindest schon fest,“ sagt Dierks. Darüber hinaus hat die Kulturinitiative bereits einen bunten Strauß hochkarätiger Künstler gebucht – und hofft, dass die Konzerte wie geplant stattfinden können. Dazu gehört etwa Andreas Kümmert – der „Sieger und Verweigerer des deutschen Vorentscheids zum European Song Contest 2015. Er ist am 9. Mai zu Gast. Krissy Matthews – Gast des Rockpalastes – spielt am 15. Mai. Die Blues & Rock-Gruppe „King of The World“ aus den Niederlanden ist am 23. Mai zu Gast. Eine Woche später, am 30. Mai, spielen die „78 Twins“ mit ihrem Paul McCartney Tribute als Abschluss des „Play it like the Beatles“-Workshops im Eifgen.

Am 6. Juni lädt die Kulturinitiative zur Matinée mit Barbara Dennerlein, der Queen und Grand Lady der Hammond-Orgel, ein. Ebenfalls am 6. Juni ist eine Soirée mit Thabilé, der African Pop-Queen aus den Townships, geplant. Helene Blum, Folk-Weltstar aus Dänemark, spielt am 27. Juni im Haus Eifgen. Am 24. Juli Juli plant die Initiative das „Daneben Festival“ im Kastaniengarten – mit dabei ist die Gruppe „Honigdieb“.

Am 30. Juli spielen die Rockladies „Strange Kind of Women“ aus Italien ein Deep Purple Tribute. Das Konzert ist auch bei uneingeschränkter Besucherzahl schon fast ausverkauft. Die heimische Formation „Les Searle & Friends“ lädt am 15. August zu Osterswing im Sommer ein. Eine Woche später, am 22. August, ist die Henrik Freischlader Band im Eifgen zu Gast. Die Abschlusskonzerte des Förderprojekts und Musikerflohmarkt sind für den 29. August vorgesehen.

Das für den 25. April gebuchte Konzert mit der Nummer Eins der Jazzharfe, Park Stickney, kann wegen der Ein- und Ausreisequarantäne des Künstlers nicht stattfinden und wird verschoben. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, und als Vorgeschmack gibt es ein extra eingespieltes kleines Konzert online zu sehen. Der neue Termin wird auf der Internetseite der Initiative veröffentlicht.

(resa)