Kostenpflichtiger Inhalt: Regenbogenfahne am Jugendhaus St. Josef Langenfeld : Katholische Initiative fordert Offenheit

Mit Regenbogenfahne an der Kirche St. Josef (v.l.):Christiane Baum, Brigitte Frers, Edwin Pütz, Christoph Meiser und Sara Sust. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Engagierte Ehrenamtliche der Gemeinde St. Josef und Martin haben nach einem offenen Brief mit Kritikpunkten an Kardinal Woelki viel Zuspruch bekommen. Es gab auch ein Gespräch in Köln. Nun wurde demonstrativ die Regenbogenfarbe gehisst, weitere Aktionen sollen folgen.