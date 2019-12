Forderung in Neuss-Grimlinghausen : SPD will Bezirksausschuss „em Dörp“

SPD will Bezirksausschuss „em Dörp“

Forderung in Neuss-Grimlinghausen

In Grimlinghausen unterstützten Bürgermeister Reiner Breuer (l.) und weitere SPD-Politiker den Bürgerwunsch nach einem Bezirksausschuss. Foto: SPD Neuss

Grimlinghausen Geht’s nach den Sozialdemokraten, dann soll Grimlinghausen ein eigenes Gremium erhalten.

Wenn die Menschen aus „em Dörp“ sehen wollen, wie Bürgervertreter ihren Stadtteil politisch mitgestalten, müssen sie auf Besichtigungstour gehen. Denn einen eigenen Bezirksausschuss als Interessenvertretung vor Ort gibt es in Grimlinghausen (noch) nicht. Ein Jahr vor der Kommunalwahl fordern die „Freunde der Heimat“ ein solches Gremium erneut nachdrücklich ein. „Der Frust wächst“, sagt Hermann J. Plake, der einst mit CDU-Parteibuch im Stadtrat saß.

Weil es diesen „Ortsausschuss“ nicht gibt, hat die Vereinigung „Freunde der Heimat“ schon zwei Mal zu einer Stadtteilkonferenz eingeladen. Mehr als 100 Menschen aus dem Ort votierten nach der jüngsten Konferenz dafür, einen Bezirksausschuss einzurichten. „Etliche Neusser Politiker sind jedoch der Meinung, andere Formen der Bürgerbeteiligung wären sinnvoller“, sagt Plake. Man werde daher in Grimlinghausen sehr genau die Wahlprogramme der Parteien daraufhin untersuchen, wie sie sich zu diesem Thema stellen.

Die FDP hat bereits klar zum Ausdruck gebracht, das Thema Bezirksausschüsse nach der Kommunalwahl im nächsten September aufzurufen. Und das nicht nur in Bezug auf die Rheingemeinde Grimlinghausen, sondern auch für die Nordstadt oder das Stadtzentrum, für die es solche Gremien auch nicht gibt. Die SPD geht schon einen Schritt weiter und hat klar das Ziel formuliert, einen eigenen Bezirksausschuss Grimlinghausen etablieren zu wollen. Und zwar spätestens nach der Wahl, wie Gina Jacobs betont, die im Hippelank als Stadtratskandidatin der SPD antreten wird.

Grüne in Neuss pochen auf Koalitionsvertrag

Grüne in Neuss pochen auf Koalitionsvertrag : Regionalrat für „Groß-Grimlinghausen“

Gemeinsam mit Bürgermeister Reiner Breuer, dem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Karlheinz Kullick und Joachim Wolff, der in Grimlinghausen für den Kreistag kandidiert, hatte sie jetzt zu einer Dialog-Veranstaltung eingeladen, an der gut 40 Interessierte teilnahmen. Die gaben ihrem Drängen nach einer politischen Vertretung deutlich Ausdruck und wurden dabei von Bürgermeister Breuer unterstützt. „Durch die Bezirksausschüsse bekommen die Menschen vor Ort eine starke Stimme in der Politik“, sagte er.