Stadtführer in Neuss : Auszeichnung für „Projekthelden“

Neuss Vom Stadtführer „Neuss to go“ wird eine neue Auflage geplant.

Der Verein „Interkulturelle Projekthelden“ ist nun für seine Broschüre „Neuss to go“ vom Paritätischen Jugendwerk NRW ausgezeichnet worden. In diesem Verband sind knapp 300 Mitglieder vertreten, die sich im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit in ganz NRW engagieren. „Neuss to go“ haben die Projekthelden in Kooperation mit dem Theater am Schlachthof sowie vielen Neusser Jugendlichen ins Leben gerufen: ein Stadtführer, der Informationen zu allen Kultureinrichtungen der Stadt Neuss und eine eigene Stadtkarte für die Jugendeinrichtungen beinhaltet. Das Besondere dabei ist, dass der Stadtführer von Neusser Jugendlichen selbst entwickelt, illustriert und geschrieben wurde. Nicht nur aus dem Bundestag bekam das Projekt einen lobenden Zuspruch für die Idee und Umsetzung, sondern auch auf Landesebene hat das Projekt viele Menschen überzeugt.