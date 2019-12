Kunstförderpreisträgerin in Neuss : Mit dem Cello durch die Welt

Kunstförderpreisraegerin Julia Wasmund bei einem seltenen Besuch in der Stadt. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Die Neusser Cellistin Julia Wasmund ist die Kunstförderpreisträgerin 2019. Sie ist viel unterwegs, musiziert und unterrichtet.

„Die Musik nimmt viel Zeit in meinem Leben ein“, sagt Julia Wasmund, aber sie findet es schön, „dass damit häufig Reisen verbunden sind“. Anfang Oktober erhielt die Cellistin den Kunstförderpreis 2019 der Stadt Neuss zugesprochen. Sie setzte sich gegen andere Musiker sowie einen Dirigenten durch und gewann mit ihrem brillant vorgetragenen Cellokonzert h-Moll von Antonín Dvorák. Ihr Spiel zeuge von einer großen künstlerischen Souveränität: So begründete die Fachjury ihre Entscheidung.

Im selben Monat war Julia Wasmung auch zwei Wochen in Brasilien, wo sie auf zwei Festivals Konzerte gab. Eingeladen wurde sie, weil sie 2016 den ersten Preis beim brasilianischen „Concurso Internacional de Violoncelos de Ouro Branco“ errang. „In Taxis wird man immer auf das 7:1-Trauma angesprochen, das die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zum WM-Titel 2014 der brasilianischen Selecao zufügte“, erzählt sie lächelnd.

Info Gerade den 100. Geburtstag gefeiert Universität Die Musikhochschule Münster ist seit 2004 selbständiger Fachbereich der Westfälischen Wilhelms-Universität. Tatsächlich blickt sie aber auf eine 100-jährige Geschichte zurück, denn 1919 wurde in Münster das städtische Orchester und die Westfälische Hochschule für Musik gegründet. Sie hat rund 300 Studinplätze.

Dass sie ihre Musik zum Beruf machen kann, mache sie „vollkommen glücklich“, sagt sie. „Man ist ein Leben lang auf Entdeckungsreise. Daher kann man nur dankbar sein für die vielfältige Unterstützung durch Lehrer, Familie und Freunde.“ Die Musikerin wurde 1992 in Neuss geboren und nahm bereits im Alter von sieben Jahren Cellounterricht an der Musikschule der Stadt Neuss. Zehn Jahre lernte sie bei Christiane Schepping und wurde 2008 in das Exzellenz-Programm des Fördervereins der Musikschule aufgenommen, das Talente in der entscheidenden Phase ihrer musikalischen Entwicklung unterstützt. Noch vor ihrem Abitur am Erzbischöflichen Gymnasium Marienberg (2011) studierte sie bereits als Jungakademistin an der Musikhochschule Münster bei Professor Matias de Oliveira Pinto.

Der Musikhochschule Münster an der Westfälischen Wilhelms-Universität und ihrem Lehrer ist sie bis heute treu geblieben. Dort machte sie ihren Bachelor of Music im Jahre 2015 (mit Auszeichnung), im vergangenen Jahr schloss sie ihr Masterstudium ab. Derzeit bereitet sie sich auf ihr Konzertexamen im kommenden Januar vor. Dabei wird sie mit dem Hochschulorchester dasselbe Dvorák-Violoncellokonzert spielen, mit dem sie auch die Neusser Jury überzeugen konnte. Dvoráks einziges Violoncellokonzert stellt enorme Anforderungen an die Virtuosität der Solistin und bildet dennoch eine geglückte Synthese mit allen Aspekten sinfonischer Dimensionen. Es gehört deshalb zu den wichtigsten Werken des Violoncello-Repertoires.

Gleichzeitig ist Julia Wasmund die erste Cellistin, die an der Musikhochschule Münster ein Konzertexamen ablegt. Die Hochschule ist erst seit 2004 selbständiger Fachbereich der Universität Münster, davor war sie Abteilung der Hochschule für Musik Detmold.

An der Jugendakademie, an der Julia Wasmund einst selbst ihr Studium aufnahm, unterrichtet sie seit 2016 als Assistentin ihres Lehrers de Oliveira Pinto. Zudem unterrichtet sie seit 2013 an der Musikschule Havixbeck.

Zahlreiche Höhepunkte prägen bereits das junge musikalische Leben. Noch zu Schulzeiten spielte sie mit dem Neusser Kammerorchester im Zeughaus das Violoncello-Solo in Joseph Haydns „Sinfonia concertante“. Prägend war, so sagt sie. auch die zweijährige Ausbildung in der Orchesterakademie der Deutschen Oper Berlin mit Auftritten in der Berliner Philharmonie. Bedeutende Wettbewerbe konnte Julia Wasmund bereits erringen. Im vergangenen Jahr gewann sie den ersten Preis beim „Concorso Internazionale Sant‘ Alfonso Maria de Liguori“ in Italien.