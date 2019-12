Joahnes Graßmann feiert Geburtstag : Ein Kultkonzert im Hamtorkrug

Neuss Bassist Johannes Graßmann versammelt alljährlich musizierende Freunde um sich.

Die Traumfabrik Hollywood lieferte vor 25 Jahren einen Kinofilm, in dem sich – um Hauptdarsteller Bill Murray – alles um ein alljährlich wiederkehrendes Ereignis dreht: Den Murmeltiertag. Im Hamtorkrug, der etwas bescheideneren Kulturfiliale auf der Büttger Straße, kann man bei genauerer Betrachtung ein ähnliches Phänomen beobachten. Denn Joe Graßmanns „Sleeping Dog“, eine musikalische Lebensabschnittsformation mit immer wechselnden Protagonisten, befindet sich in einer vergleichbaren Zeitschleife wie der Filmheld. Der erlebt den Jahrestag zu Ehren des possierlichen Nagers nämlich immer und immer wieder. Das nervt, im Gegenteil zu „Wild Bonsay“ Joe.

Der hat (immer wieder) am 19. Dezember Geburtstag und stilecht – nicht still – wird alljährlich mit diversen Künstlerfreunden in dieses Datum hineingefeiert. Gratulanten rund um Graßmanns Basssaiten diesmal: Trommler Denis Sarp, Ausnahmegitarrist Markus Wienstroer, dessen Pendant Charly Maul und Saxophonist Miro Michalec. Rainer Assmanns Metier am Mischpult ist der Wohlklang. Fünf verlässliche Garanten für eine doch sehr bierselige Session. „Johannes Grassmann ist in der Szene total gut vernetzt, der kennt Typen, das glaubst du nicht,“ fachsimpelt Harry Oellers, Keyboarder der Hardrockband „Axxis“, im vorderen Bereich der Sport- und Musikkneipe. Da steht er mit Event- und Soundtechniker Achim Lanzendorf, die beiden Neusser kennen sich von vielen internationalen Festivals. Harry wird nicht mitmischen, sein Ding heute Abend ist eher Gladbach gegen Paderborn. „Aber,“ sagt er voller Respekt, „wie es Joe immer wieder schafft, Qualität nach Neuss zu locken, bravo!“