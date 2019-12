Nach Einsatz in Neuss : 35-Jähriger reagiert bei Polizeikontrolle aggressiv und kommt in Haft

35-Jähriger reagiert bei Polizeikontrolle aggressiv und kommt in Haft

Nach Einsatz in Neuss

Neuss In einem beschleunigten Verfahren hat das Amtsgericht Neuss eine Hauptverhandlungshaft gegen einen 35-Jährigen angeordnet. Er steht im Verdacht, bei einer Fahrzeugkontrolle durch die Polizei, einen der Beamten angegriffen zu haben.

Das teilt die Polizei mit. Der Mann soll am Dienstag gegen 17 Uhr einen Beamten angegriffen haben. Die Streifenpolizisten fahndeten nach einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht in Holzheim nach einem Auto mit Ausfuhrkennzeichen, das wird bei Fahrzeugen verwendet, die exportiert werden sollen.

Eine auf die Beschreibung passende Limousine fiel den Beamten kurz darauf an der Kreisstraße 8 auf. Bei der anschließenden Kontrolle der Autoinsassen reagierte der 35-jährige Fahrer dann plötzlich aggressiv und schlug gezielt in Richtung eines Beamten. In einer ersten Vernehmung bestritt der Mann das.