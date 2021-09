Netzwerktreffen „Was gibt’s Neuss?“ : Politische Farbenlehre vor der Bundestagswahl

Neuss Wenn 350 Entscheider und Meinungsmacher drei Tage vor einer Bundestagswahl zusammen kommen, dann haben Umfragewerte und Prognosen, Farbenlehre und Erwartungen Konjunktur. So war es auch beim beliebten Netzwerktreffen „Was gibt’s Neuss?“ der Neuß-Grevenbroicher Zeitung, das am Donnerstag im großen Zelt auf dem Rennbahn-Gelände seine 98. Auflage seit seiner Premiere im Jahr 2006 fand.

In den vielen Gesprächszirkeln zielten die meisten Wetten auf eine rot-gelb-grüne Ampelkoalition nach dem Urnengang am Sonntag (26.). Passend zur Erwartungshaltung vieler formierte sich schnell und ausdauernd ein „Ampel“-Tisch – mittendrin als Wortführer Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens (SPD), der sich vertraut mit Felix Hemmer (FDP) über Wirtschaftsförderung und Strukturwandel austauschte, und dabei den Gestaltungswillen und die Gestaltungsfähigkeit seiner Kommune betonte.

Damit die erhalten bleibe, kündigte grünen Finanzexperte Simon Rock an, werde Rot-Grün am Montag (27.) im Kreisfinanzausschuss beantragen, einen zu erwartenden Haushaltsüberschuss in Höhe von 4,75 Millionen Euro an die Kommunen zurückzuerstatten.