Bundestagswahl 2021 in Neuss : Was Wähler bei der Stimmabgabe beachten sollten

Neuss Am Sonntag fällt die Entscheidung über die Zusammensetzung des nächsten Bundestages. Dabei gibt es einiges zu beachten. Ein Überblick über Wissenswertes zur Bundestagswahl.

Wahllokale Sie haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Jeder Wahlberechtigte hat eine Wahlbenachrichtigung erhalten. Darauf steht auch die Adresse des Wahllokals, in dem er am Sonntag seine Stimme abgeben kann. In Neuss gibt es 89 Urnen- und 43 Briefwahllokale. Unter den 108.324 Wahlberechtigten in der Quirinus-Stadt sind 5555 Erstwähler.