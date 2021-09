Einsatz in Neuss : E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Einsatz in Neuss

Neuss Bei einem Unfall am Donnerstagabend wurde ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Klinikum eingeliefert.

Am Donnerstag, gegen 21.15 Uhr, kam es zu einem Unfall, bei dem sich ein E-Scooter-Fahrer schwere Kopfverletzungen zuzog. Das teilt die Polizei mit. Der 27 Jahre alte Mann aus Neuss befuhr die Straße "Grüner Weg" in Richtung Gagelweg als er vermutlich in Folge der Dunkelheit eine Bordsteinkante übersah und stürzte.