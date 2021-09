Kreiswerke sperren Ortsdurchfahrt : Wendemanöver vor der Straßensperre in Holzheim

Holzheim Die größte Baustelle der Kreiswerke Grevenbroich sorgt in Holzheim für Verwirrung bei Verkehrsteilnehmern. Grund dafür ist eine kurzfristig geänderte Einbahnstraßenregelung.

Es sind Szenen wie bei „Verstehen Sie Spaß?“ – nur die Kamera fehlt: Obwohl schon an der Kreuzung Vereinsstraße/Reuschenberger Straße Schilder darauf aufmerksam machen, dass die Ortsdurchfahrt Holzheim gesperrt ist, fahren viele Automobilisten in die Sackgasse – bis sie an der Maximilianstraße vor Absperrbaken stehen. Die Verwunderung ist oft ebenso groß wie die hörbare Verärgerung – und die Ratlosigkeit, wie zum Teil kuriose Wendemanöver zeigen.

Zur Verwirrung der Autofahrer mag auch beigetragen haben, dass die Kreiswerke Grevenbroich als Auftraggeber umfangreicher Arbeiten am Trinkwassernetz noch am 7. September von einer Einbahnstraßenregelung für die Maximilianstraße in Richtung Ortsausgang und Autobahnanschlussstelle sprachen. Mit Baubeginn am 15. September wurde dann jedoch eine völlig entgegengesetzte Verkehrsführung ausgeschildert. Sie ist das Ergebnis eines noch kurzfristig angesetzten Ortstermins, berichtete Thomas Nickel (CDU) im Bezirksausschuss.