Projekt „Neuss liest ...“ : Fünf Jahre am Roman gearbeitet

Neuss Karen Duves Roman „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ ist ein Ausflug in die Geschichte und zu Annette Droste-Hülshoff.

Lange hat sie nicht gebraucht, um in Neuss zuzusagen. „Es ist doch eine Ehre“, sagt die Schriftstellerin, „für das Projekt ,Neuss liest...’ angefragt zu werden.“ Ein kurzer Abgleich mit ihren Terminen im Kalender reichte ihr. Nun also ist Karen Duve dabei. wenn am Donnerstag Abend in der Stadtbibliothek die große Auftaktveranstaltung stattfindet und Karen Duve selbst ihren Roman vorstellt, um den es in den Kaffeepausenlesungen in den nächsten Wochen geht: „Fräulein Nettes kurzer Sommer“.