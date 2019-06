Literaturpreis : Karen Duves Verneigung vor der selbstbewussten Kollegin

Düsseldorf Die Liebe von Fräulein Nette währte einen Sommer lang. Deswegen wollte Schriftstellerin Karen Duve zunächst lediglich ein Büchlein über die junge Annette von Droste-Hülshoff – also Nette, wie Familie und Freunde sie nannten – schreiben.

Als von Droste-Hülshoff während der Recherchen regelrecht zu leuchten begann, entschied Duve, dass dieser Sommer länger dauern müsse. Sie schrieb 600 Seiten voll. So humorvoll und westfälisch unsentimental, dass die Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf Karen Duve jetzt für ihren Roman „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ den Düsseldorfer Literaturpreis verliehen hat. Er ist mit 20.000 Euro dotiert, was ihn zu einem der wichtigsten Auszeichnungen in der Welt deutschsprachiger Autoren macht.