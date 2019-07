Projekt der Stadtbibliothek Neuss : „Neuss liest“ einen Roman von Karen Duve

Neuss Auch in diesem Herbst führt die Stadtbibliothek wieder das Lesefestival „Neuss liest ...“ durch. Im Mittelpunkt des diesjährigen Festivals steht die Autorin Karen Duve mit ihrem Roman „Fräulein Nettes kurzer Sommer“.

Am Donnerstag, 10. Oktober, findet um 19.30 Uhr die große Auftaktveranstaltung in Anwesenheit der Autorin in der Stadtbibliothek statt. In den darauf folgenden drei bis vier Wochen sollen wieder Lesungen und andere Veranstaltungen in ganz Neuss und Umgebung angeboten werden. Geplant sind rund zehn Kaffeepausenlesungen jeweils von montags bis freitags von 15 bis 16 Uhr, bei denen das Team der Stadtbibliothek unter Projektleiterin Christine Breitschopf Stellen aus „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ ausgewählt hat, die in einzelnen Veranstaltungen von Neussern gelesen werden.