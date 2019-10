Haus für Musiker Neuss : Konzert und Videos zu Texten von Thomas Kling

Hombroich Ein Musiker-Duo, ein Sprecher und zwei bildende Künstler beschäftigen sich auf der Raketenstation mit den Texten des Hombroicher Schriftstellers.

Hombroich (NGZ) Das Werk des Schriftstellers Thomas Kling hat große Spuren hinterlassen in der deutschen Literatur und in vielen Bereichen neue Maßstäbe gesetzt. Kling betont in seinen Texten häufig die klangliche Dimension der Sprache etwa durch die Auslassung von Vokalen oder eine besondere Art des Vortrags. Mit diesem Fokus hat er auch in Fragen der Kommunikation von Musik und Text, der Musikalität der dichterischen Sprache eine bahnbrechende Arbeit geleistet.