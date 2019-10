Minister Reul in Neuss : Drei Thesen für mehr Sicherheit

Neuss NRW-Innenminister Herbert Reul war als Redner in Haus Derikum zu Gast. Schwerpunkt seines Vortrags war die innere Sicherheit.

Der Stadtverbandsvorsitzende der Neusser CDU, Professor Jürgen Brautmeier, begrüßte den Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe (CDU) und den Innenminister. Reul sei „zurzeit der Schrecken aller Clans in NRW“. Der Minister ging in einem frei vorgetragenen Referat über die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen in viele Details und nannte vor allem drei Punkte. Erstens: „Du brauchst genug gute Leute.“ Pro Jahr stellt das Land 2500 Polizisten ein, zusätzlich 500 Regierungsangestellte pro Jahr, die Polizisten von der Verwaltungsarbeit entlasten. Zweitens: „Du brauchst gute Gesetze.“ In Zukunft werden elektronische Fußangeln möglich sein. Die Telefonüberwachung müsse ausgeweitet werden und frühe Ingewahrsamnahme juristisch abgesichert sein. Drittens: „Verspreche nicht das, was du nicht halten kannst.“ Als Beispiel nannte der Minister die Anschaffung neuer Polizeifahrzeuge. „Die Polizei selbst ist Probe gefahren und hat entschieden. Das führt zu höherer Identifikation, und das schließt höhere Motivation mit ein.“