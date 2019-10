Konzert in Neuss : Musikalisches Traumpaar spielt im Zeughaus

Konzert in Neuss

Neuss Rainer Wiertz hat es geschafft und die Violinistin Vilde Frang eingeladen. Sie kommt mit dem Pianisten Michail Lifits

Nicolas Altstaedt sei Dank: Der Pianist kennt nicht nur die Reihe der Zeughauskonzerte gut von seinen eigenen Auftritten, sondern hat ihren guten Ruf auch so weitergetragen, dass es Programmmacher Rainer Wiertz endlich gelungen ist, die Norwegerin Vilde Frang zu verpflichten. Sie wird das Konzert am kommenden Donnerstag zusammen mit dem in Usbekistan geborenen Pianisten Michail Lifits gestalten.