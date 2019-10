Die KG „Nüsser Süden“ schmiedet erste Pläne : Reuschenberger Karnevalisten gründen neue Gesellschaft

Reuschenberg „Nüsser Süden“ ist der Name eines neuen Karnevalsvereins in Reuschenberg. Im Mai hatten sich seine Mitglieder von einer größeren Gesellschaft abgespalten. Aus den anfangs sieben Gründungsmitgliedern sind nun dreizehn aktive Karnevalisten geworden.

Am Samstag, 2. November, wollen sie sich zum Start in ihre erste Session öffentlich vorstellen.

Bisher befindet sich die Gesellschaft „Nüsser Süden“ in der Gründungsphase, jedoch streben die Mitglieder an, eine Karnevalsgesellschaft zu werden. Dazu möchten sie die Ortschaften aus dem Süden von Neuss zu einem Verband zusammenführen. Pläne gibt es trotzdem. So will die KG „Nüsser Süden“ schon zum Abschluss der kommenden Saison an Umzügen in Neuss, Dormagen und Holzheim teilnehmen. Unterstützt werden sie dabei von der Tanzgarde „Flotte Nüsser“.