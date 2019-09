Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr

Auftaktveranstaltung in der Stadtbibliothek: Karen Duve liest aus „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ Moderation: Alexander Solloch (NDR Kultur) Eintritt 13 Euro, ermäßigt neun Euro plus Vorverkaufsgebühren. Kartenvorverkauf unter www.stadtbibliothek-neuss.de oder direkt in der Stadtbibliothek Neuss.