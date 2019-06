Initiative aus Kaarst : Fluglärmgegner begrüßen Rückgang von Nachtflügen

Neuss Die Zahl der späten Starts und Landungen am Flughafen Düsseldorf ist erneut zurückgegangen. Fast um die Hälfte ist die Zahl der Flüge in diesem Jahr gesunken.

Die Zahl der späten Starts und Landungen am Flughafen Düsseldorf ist erneut zurückgegangen. Während im Zeitraum vom 1. November 2017 bis zum 31. Mai 2018 noch 985 Starts nach 22 Uhr oder Landungen zwischen 23 und 5.59 Uhr stattgefunden haben, ist die Zahl der Flüge in diesem Jahr fast um die Hälfte auf 530 gesunken.

„Die aktuellen Zahlen der Nachtflugbewegungen liegen damit nicht nur unter denen des Vorjahres, sondern auch unter den Werten von vor zwei Jahren“, teilte der Flughafen nun mit. Im Zeitraum von November 2016 bis Mai 2017 wurden 635 späte Flugbewegungen gezählt. „Die Entwicklung ist für die Passagiere und Anwohner weiterhin erfreulich. Die zahlreichen Maßnahmen aller am Luftverkehr beteiligten Partner entfalten weiter ihre Wirkung und führen zu einer deutlich verbesserten Situation bei den Nachtflügen – trotz des gestiegenen Verkehrsaufkommens“, sagt Werner Schnalke, Vorsitzender der Flughafen-Geschäftsführung.

Werner Kindsmüller, Vorsitzender des Kaarster Vereins gegen Fluglärm, begrüßt die rückläufigen Zahlen und nennt die Proteste der Anwohner als Grund dafür. „Wir sehen darin einen Erfolg unseres Vereins gegen die Verstöße der Nachtflugregelungen in den vergangenen Jahren“, sagt Kindsmüller auf Anfrage unserer Redaktion. Doch damit will sich sein Verein nicht zufrieden geben. Die rückläufigen Zahlen seien kein Grund für den Flughafen, sich auf die Schulter zu klopfen. „Wenn in fünf Monaten 530 Flüge außerhalb der Betriebszeit stattgefunden haben, dann sind das immer noch 530 zu viel“, sagt Kindsmüller.