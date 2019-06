Im Neusser Rennbahnpark : Drohnenflug über Abifestival - Mann muss Geldstrafe zahlen

Neuss/Düsseldorf Um das Abifestival NRW zu fotografieren, ließ ein Geschäftsmann (34) im März 2018 nachts eine Drohne über dem Rennbahnpark aufsteigen. Das sollte ihn jetzt 500 Euro kosten.

Der Protest des Kaufmanns gegen die Buße führte beim Amtsgericht Düsseldorf dennoch zu einem Teil-Erfolg: Der Betrag wurde reduziert und er darf ihn in Raten abstottern.

Nur dazu habe der 34-Jährige gegen 21.15 Uhr noch eine Drohne in den Himmel steigen lassen. Doch die Polizei, die ihn auch auf Atemalkohol getestet hat, sorgte dafür, dass die Drohne wieder auf den Boden kam. Weil die Event-Firma des 34-Jährigen aber angeblich kaum Gewinne abwirft, so der Anwalt, war die Richterin bereit, die Buße für den Drohnen-Nachtflug, ursprünglich waren es 750 Euro, auf 500 Euro zu senken. Rentabel war das für den Geschäftsmann immer noch nicht. Denn für den gesamten Abi-Festival-Auftrag habe die Event-Firma damals gerade mal 200 Euro Honorar erhalten, so der Verteidiger.