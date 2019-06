Einsatz für mehr Grün: : Neuss sagt Stein-Vorgärten den Kampf an

Neuss Bürger sollen besser über den Nutzen grüner Gärten informiert werden. Auch ein Einfluss über Bebauungspläne ist im Gespräch.

Sie sind meist grau, nicht sonderlich pflegeintensiv – und ein Dorn im Auge der Neusser Politik und Stadtverwaltung: Stein-Vorgärten! In den vergangenen Jahren hat auch in Neuss die Anzahl dieser „Steinwüsten“ zugenommen. Der Trend soll nun möglichst schnell gestoppt werden. Darum wurde im Umweltausschuss auf Antrag der SPD jetzt ein entsprechendes Maßnahmenpaket beschlossen. So soll ein Flyer entwickelt werden, der über den Nutzen grüner Vorgärten informiert und ein Bewusstsein schafft, weshalb Steingärten für das Stadtbild ungeeignet sind. Dieser soll mit dem Grundsteuerbescheid an alle Hausbesitzer verteilt werden.