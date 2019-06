Rotes Kreuz im Rhein-Kreis : Retter tanzen in Youtube-Video für mehr Respekt

Das Rote Kreuz setzt per Video ein Zeichen gegen Angriffe auf Rettungskräfte. Auf Youtube tanzen Mitarbeiter aus Neuss, Grevenbroich und Rommerskirchen. Sie fordern: „Wir stehen zu dir, steh du zu uns!“

Eigentlich wollen sie nur helfen und in manchen Fällen sogar Leben retten. Doch anstatt Respekt und Unterstützung für ihre Arbeit zu erfahren, werden Rettungskräfte auch im Rhein-Kreis Neuss immer wieder Opfer von verbaler und physischer Gewalt. „Es ist Zeit, dass die Betroffenen sich zu Wort melden“, sagt Marcel Offermann, Leiter der DRK-Lehrrettungswache Rommerskirchen. So entstand die Idee, einen Video-Clip zu drehen, in dem Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes mehr Respekt für ihre Arbeit einfordern. Das fertige Produkt wurde am Mittwoch online gestellt – und ging sofort viral.

Überraschend: Die doch ernste Botschaft wird in dem 58-sekündigen Clip unterhaltsam transportiert. So tanzen DRK-Mitarbeiter aus Neuss, Grevenbroich und Rommerskirchen gelöst zum Song „Respect“ von der 2018 verstorbenen Sängerin Aretha Franklin. Zwischen den Tanzschritten werden immer wieder kurze Sequenzen eingespielt, in denen drei verschiedene Störer-Typen charakterisiert werden: Der „Selfie-Typ“, der schlimme Unfälle auf seinem Smartphone festhalten möchte. Der „Flaschen-Typ“, der die Retter mit gläsernen Trink-Gefäßen bewirft – und der Messer-Typ, der die Einsatz-Kräfte sogar bewaffnet attackiert. Die Botschaft, die auch in Schrift-Form in die Kamera gehalten wird: „Wir stehen zu dir, steh du zu uns!“