Neuss : Fischmarkt mit einem Dutzend Buden am Hafen

(Symbolbild). Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Neuss Fischbuden plus Bierausschank, Weinstände und Champagnerbar werden die Neusser Hafenpromenade am kmmenden Sonntag, 9. Juni, wieder in eine maritime Schlemmermeile mit reichhaltigem Angebot verwandeln.

Neuss Marketing und die Iven GmbH begrüßen Fischliebhaber und Feinschmecker von 11 bis 18 Uhr zum Fischmarkt am Hafenbecken 1. Mehr als ein Dutzend Buden werden Leckereien vom Fischbrötchen über Backfisch, Räucherware bis hin zu Austern und opulenten Fischtellern servieren.