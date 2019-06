An der Tür gescheitert : Unbekannte wollen in Mehrfamilienhaus in Neuss einbrechen

Unbekannte wollen in Mehrfamilienhaus in Neuss einbrechen

Neuss An einer Haustür eines Einfamilienhauses wurden Hebelspuren entdeckt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den erfolglosen Einbruch beobachtet haben.

Der erfolglose Einbruchsversuch von bislang unbekannten Tätern an einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Südpark" hinterließ deutliche Hebelspuren an der betroffenen Hauseingangstür - doch diese hielt stand. Zu der Tat war es in der Nacht zu Dienstag gekommen. Das teilt die Polizei mit.