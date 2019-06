Brauchtum in Neuss : Schützenkönig Theo II. gewinnt „Wetterlotto“

Theo Schneider ist Schützenkönig von Gnadental. Foto: Dieter Staniek

Neuss Heftige Gewitter am Sonntag, in der Nacht starker Regen und dann schlechte Aussichten für den Montag – die Gnadentaler Schützen hatten Sorge, das Schützenfest könne wortwörtlich ins Wasser fallen. Am Ende ging alles gut.

Theo Schneider, der neue Schützenkönig, gewann das „Wetterlotto“, wie Protokollchef Volker Maasch den überraschenden Sonnenschein nennt. Am Nachmittag zog der Festzug mit Parade los, am Abend erreichte der Krönungszug das Festzelt. Samstag lief der Fackelzug mit Großfackeln und Transparenten. Beim Krönungsball verabschiedete Vizepräsident Michael Dutine Volker II.

Bevor der Exkönig von den Gildekameraden zurück in die Reihe geholt wurde, ging er zu jedem Korps und bedankte sich für die Freundschaft, denn die sei ein wichtiger Grundstein für den Bürger- und Heimatverein Gnadental. Ex-Prinz Eckhard bekam den letzten Königsorden in Silber. Damit ging ein großes Königsjahr für die Gnadentaler zu Ende. In seiner Laudatio stellte Vizepräsident Michael Dutine den Major der Schützenlust Gnadental 1998 als neuen Schützenkönig von Gnadental, Theo II. Schneider, und seine Tochter, Königin Sandra, in den Mittelpunkt des Krönungszeremoniell. Zur königlichen Familie gehört auch Sohn Lars als Standartenträger.