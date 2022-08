Ehrenamt in Neukirchen-Vluyn : Schwere Zeiten für die Tafel

Warenausgabe bei der Tafel in Neukirchen-Vluyn. Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine ist Zahl der Bedürftigen stark gestiegen. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Pandemie, Inflation, Ukraine-Krieg sowie Liefer- und Spendenengpässe erschweren die Arbeit der Neukirchen-Vluyner Tafel. Um die wichtige Arbeit ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, laden die Ehrenamtler zu einem Sommerfest am 28. August ein. Warum die Tafel dringend auf Unterstützung angewiesen ist.

Von Anja König

Neukirchen-Vluyn Immer mehr Menschen in Deutschland leben in Armut. Bei den Tafeln wird ihre schwierige finanzielle Lage dramatisch sichtbar: Die Zahl der Tafel-Kundinnen und -Kunden hat sich aufgrund von Inflation, Pandemie und Kriegsfolgen seit Jahresbeginn um etwa die Hälfte erhöht, teilte der Dachverband jüngst mit. Damit suchen deutlich über zwei Millionen armutsbetroffene Menschen Unterstützung bei der Ehrenamtsorganisation – so viele wie nie zuvor. Gleichzeitig würden durch Lieferengpässe und eine geringere Spendenbereitschaft weniger Lebensmittel in den Regalen der Tafeln landen.

All das kann auch Manuela Lenz bestätigen. „Aktuell können wir leider keine weiteren Kundinnen und Kunden aufnehmen, wir sind am Limit“, sagt die erste Vorsitzende der Neukirchen-Vluyner Tafel. „Die Ware, die wir erhalten, wird immer weniger. Gleichzeitig kommen immer mehr Menschen zu uns. Seit dem Krieg in der Ukraine haben wir insgesamt 140 neue Kundinnen und Kunden verzeichnet.“

Manuela Lenz versorgt gemeinsam mit 28 weiteren Ehrenamtlern dreimal die Woche – montags, dienstags und donnerstags zwischen 11 und 13 Uhr – Bedürftige mit Lebensmitteln aller Art. Die Abgabe der Lebensmittel durch die Tafel Neukirchen-Vluyn erfolgt nur an Personen, die eine Bedürftigkeit nachweisen können. Dies gilt zum Beispiel für Bezieher von Arbeitslosengeld II, von Bezügen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialhilfe oder bei geringerem Einkommen in vergleichbarer Höhe dieser Sozialleistungen.

Die von vielen Ehrenamtlichen getragene Unterstützung der Tafel Neukirchen-Vluyn versteht sich als Ergänzung zu den Hilfen auf der Grundlage der Sozialleistungsgesetze und zu anderen öffentlichen sozialen Einrichtungen, Diensten und Hilfen. Die Ausgabe erfolgt im ehemaligen städtische Baubetriebshof an der Hans-Böckler-Straße (hinter dem Rathaus).

Spätestens Anfang nächsten Jahres rechnet Manuela Lenz mit einer weiteren Verschärfung der Lage. Die Inflation, steigende Energie- und Lebensmittelkosten würden noch mehr Menschen in die Armut drängen, die jetzt gerade noch so über die Runden kommen.

Die Tafeln sind also mehr denn je auf Unterstützung angewiesen. Um die wichtige Arbeit der Tafel mehr in das Bewusstsein der Bürgerschaft zu rücken, wollen die Ehrenamtlichen der Neukirchen-Vluyner Tafel zu einem großen Sommer-Tafel-Fest einladen. Dieses soll am Sonntag, 28. August, ab 12 Uhr hinter dem Rathaus unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Ralf Köpke stattfinden.

Für jede Menge Spaß sorgt unter anderem eine Socceranlage, eine Spielkiste und Kinderschminken. Auch ein kleiner Trödelmarkt soll aufgebaut werden. Für das leibliche Wohl der Gäste wird ebenfalls gesorgt sein: Eine Popcorn-Maschine, ein Waffel- und Kuchenstand sowie ein Grillstand lassen niemanden hungrig nach Hause gehen. Darüber hinaus sorgt die Flüchtlingshilfe für internationale Köstlichkeiten.