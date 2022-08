Ehrenamt in Mönchengladbacher Klinik : Patientenbesuchsdienst am Krankenhaus Neuwerk

Mönchengladbach Mit Herz und Ohr am Menschen sehen sich die zwölf Ehrenamtler, die für Patienten Botengänge und anderes erledigen. Doch die wichtigste Aufgabe ist in diesen Zeiten das Gespräch.

Hennen hat den Patientenbesuchsdienst im Frühjahr 2019 ins Leben gerufen. Es schlossen sich sechs Frauen zusammen, um diese ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen. Inzwischen ist die Gruppe auf zwölf Personen angewachsen. Immer dienstag- und donnerstagvormittags helfen sie Patienten, unterstützen sie und schenken ihnen ihr offenes Ohr. „Mit der Zeit haben wir vielfältige Aufgaben übernommen und bieten neben Gesprächen auch individuelle Hilfe an. Wir besorgen zum Beispiel im Haus Zeitschriften oder Hygieneartikel in der Cafeteria und gehen auch schon einmal in die Apotheke, um Einkäufe zu erledigen“, so Hennen.