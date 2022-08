Mobilität in Rheurdt : Mitfahrerbank nach „Schopes“ wieder im Einsatz

Die Mitfahrbänke bieten Menschen, die eine Mitfahrgelegenheit außerhalb des Busfahrplans suchen, einen attraktiven Warteplatz. Foto: akö

Rheurdt Die Mitfahrerbank für die Rückfahrt von Vluyn nach Schaephuysen wurde nach Bauarbeiten wieder aufgestellt. Nun sei die vollumfängliche Flexibilität für alle, die ihr Auto mal in der Garage lassen wollen, wieder hergestellt, teilt die Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine mit.

Im Zuge der Straßenerneuerung im Ortseingang von Vluyn musste in der ersten Jahreshälfte die Schaephuysener Mitfahrerbank für die Rückfahrt ins Dorf zeitweiche weichen, denn in dem Bereich wurde ein neuer Bürgersteig angelegt. Nachdem nun die Bauaktivitäten beendet sind, hat die Stadt Neukirchen-Vluyn die Bank an der gewohnt prominenten Stelle neben der Oktan-Tankstelle bestens erkennbar für jedermann wieder aufgestellt.

„Wir sind sehr froh, dass die Schaephuysener Dorfbewohnerinnen und -bewohner nun auch wieder die Möglichkeit haben, per Mitfahrerbank zur gewünschten Zeit in ihr Heimatdorf zurückzukehren“, betonte Thomas Birnbaum von der Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine. Der Hinweg sei auch während der Baumaßnahmen möglich gewesen. Nun sei die vollumfängliche Flexibilität für alle, die ihr Auto mal in der Garage lassen wollen, wieder hergestellt. „Machen Sie Gebrauch davon und nutzen Sie diese unkomplizierte ‚Reise- bzw. Transportmöglichkeit“; so das Angebot der Interessengemeinschaft. „Bei meiner letzten Fahrt via Mitfahrerbank habe ich gerade mal vier Minuten dort gesessen, bis ich unterwegs war“, berichtet das Vorstandsmitglied