Mitfahrerbänke : „Wer hier sitzt, möchte nach Rheurdt“

Schaephuysen Auf Anregung der Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine stehen seit 2016 Mitfahrerbänke im Dorf. Das Angebot wird von den Bürgern gut angenommen. Lange warten muss hier niemand.

Bereits seit 2016 gibt es die Mitfahrerbänke in Rheurdt, Schaephuysen und Vluyn. Die Funktion ist schnell und einfach erklärt. Sowohl die Bänke als auch die zugehörenden auffälligen Hinweisschilder tragen die Aufschrift „Wer hier sitzt, möchte nach Vluyn“ bzw. „Wer hier sitzt, möchte nach Rheurdt“. Wer auf einer der Bänke Platz nimmt, signalisiert vorbeikommenden Autofahrern, dass er gerne in den jeweiligen Ort mitgenommen werden möchte. Die Bänke bieten somit Bürgern eine Mitfahrgelegenheit außerhalb des Busfahrplans sowie einen attraktiven Warteplatz. Aufgestellt an einem möglichst augenfälligen, verkehrsreichen, zentralen Ort, sind Autofahrer so in der Lage, mögliche Mitfahrer bereits frühzeitig zu erkennen, rechtzeitig anzuhalten und sie ungefährdet einsteigen zu lassen.

In Fahrtrichtung Vluyn findet sich die Mitfahrerbank am Bürgermeister-Beelen-Platz in Verlängerung der Bushaltebucht. Für den Rückweg befindet sie sich ein Bank in Vluyn in unmittelbarer Nähe zur Sprint-Tankstelle auf der Niederrheinallee. Wer nach Rheurdt will, nimmt auf der Mitfahrerbank an der Rheurdter Straße, direkt am Parkplatz des Restaurants Gilbers-Winters, Platz. Von Rheurdt nach Schaephyusen geht es ab Hochend 7. Die Gemeinde Rheurdt ist in der Region Vorreiter gewesen, danach hat die Gemeinde Alpen das System übernommen. Die Idee für dieses rein private Angebot an Schaephuysener Bürgerinnen und Bürger hatte die Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine. Auch die Gemeinde war von der Idee schnell überzeuge und sorgte die Bestellung und Aufstellung der Bänke. Ralf Thier von der IG Schaephuysener Bürger und Vereine freut sich über die gute Annahme der Mitfahrerbänke. „Die Leute sagen immer, da sitzt ja nie jemand. Das liegt aber daran, dass dort nie jemand länger als drei Minuten warten muss. Das Angebot wird von allen Altersklassen sehr gut angenommen.“ Die Mitfahrerbänke seien als eines der ersten Projekte der Interessengemeinschaft entstanden. „Die Idee enstand aus einem ersten emotionalen Schub als vor gut vier Jahren die Grundschule und die Bankfilialen im Ort geschlossen wurden“, so Thier. „Daraus entstand die Motivation, Themen anders anzugehen und kreative Lösungen zu finden.“