Sommerfest in Venrath-Kaulhausen : Dorfgemeinschaft will Vereinsarbeit wieder in den Vordergrund stellen

Dorfgemeinschaft will Vereinsarbeit wieder in den Vordergrund stellen

Erkelenz Nach der Corona-Pause haben sich die Vereine in Venrath und Kaulhausen neue Konzepte überlegt und alte Veranstaltungen „entstaubt“. Am Sonntag soll zusammen gefeiert werden.

Lange Zeit herrschte Stillstand in der Dorfgemeinschaft Venrath-Kaulhausen, die Arbeit war coronabedingt nur auf Sparflamme möglich. Diese Zeit hat der Zusammenschluss jedoch genutzt, um sich neu aufzustellen. Ein Ziel hat nun der Vorstand fest im Blick: Man möchte sich auf den ursprünglichen Zweck der Dorfgemeinschaft besinnen, ein Verein für das Dorf und der Dachverein aller im Dorf tätigen Vereine sein, wie es auch die Satzung vorsieht. Die Zusammenarbeit mit allen Vereinen soll wieder mehr im Fokus stehen. Gefeiert wird das mit einem Sommerfest in Venrath am kommenden Sonntag, 21. August.

„Das Sommerfest wird ein echtes Fest der Gemeinschaft“, sagen die Organisatoren überzeugt. Alle Vereine machen mit und steuern Aktionen bei. Denn in den Vereinen sei ein Umschwung zu spüren: Viele verjüngen ihre Vorstände und „entstauben“ ihre Veranstaltungen mit neuen Konzepten. So wurde beispielsweise 2021 ein Kinderfest in Zusammenarbeit des Sportvereins Schwarz-Gelb Venrath und der Dorfgemeinschaft ins Leben gerufen. Außerdem wurde das traditionell vom Grenadierzug durchgeführte Maifest in diesem Jahr mit Akteuren der Karnevalsgesellschaft, der Schützenbruderschaft und der Dorfgemeinschaft neu gestaltet. Auch das Schützenfest, das im Juni erstmalig wieder stattfinden konnte, wurde mit geändertem Konzept neu belebt.