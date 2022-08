Chor aus Rheurdt : Sänger gestalten Gottesdienst mit

Der MGV Cäcilia Schaephuysen bei einer seiner Proben vor der Coronazeit im Jahr 2019. Foto: Norbert Prümen (nop)

Rheurdt Der Sänger des Männergesangsvereins Cäcilia Schaephuysen wollen am kommenden Sonntag in der Kirche St. Hubertus im Rahmen einer festlichen Messe der verstorbenen Chormitglieder gedenken.

Der Männergesangsverein (MGV) Cäcilia Schaephuysen wird die Heilige Messe am kommenden Sonntag, 21. August, um 11 Uhr in der Kirche St. Hubertus in Schaephuysen mitgestalten. Zum einen geht es den Sängern darum, mit einigen Liedern zu einer schönen, festlichen Messe beizutragen und die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes zu erfreuen.

Aber die Sänger haben auch noch anderes im Sinn: In den vergangenen zweieinhalb Jahren hätten alle in vielfältiger Weise unter der Corona-Pandemie gelitten, sei es durch Kontaktbeschränkungen, durch erforderliche Testungen, durch den Ausfall von Veranstaltungen, in den Schulen durch Distanzunterricht, aber auch durch Krankheitsfälle und Quarantänemaßnahmen, bis hin zum Verlust von Freunden und Verwandten, heißt es in einer Mitteilung des MGV Cäcilia. Und weiter: „Ein besonders wichtiger Aspekt der Pandemie betrifft die Kontaktbeschränkungen, die Covid-19 erforderlich gemacht hat, die die sozialen Beziehungen sehr in Mitleidenschaft gezogen haben und auch zu Vereinsamungen geführt haben. Selbst die Teilnahme an Beerdigungen war lange Zeit dem engsten Familienkreis vorbehalten.“ So konnte auch der MGV Cäcilia Sänger, die in den vergangenen Monaten verstorben sind, nicht auf ihrem letzten Weg begleiten.