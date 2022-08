Stadt sucht Vorschläge : Kevelaer verleiht wieder die Ehrenamtsnadel

Die Stadt Kevelaer sucht Vorschläge für die Ehrenamtsnadel. Foto: Stadt

Kevelaer Die Stadt bittet die Bürger darum, Vorschläge einzureichen. Gesucht werden auch Menschen, die eher im Verborgenen wirken. Die Vorschlagsfrist läuft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehr als zwei Jahre musste die Ehrenamtsehrung aufgrund von Corona verschoben werden, nun wird die Veranstaltung am 5. Dezember nachgeholt. Die Zeit der Pandemie hat gezeigt, wie wichtig das Ehrenamt für alle ist. Dabei hat das Ehrenamt viele Gesichter: Freiwillige Helfende, die Pflegebedürftige unterstützen, Jugendliche, die in ihrer Freizeit Kinder in Ferienlagern betreuen oder jede Art von unentgeltlichem Engagement in Vereinen, Institutionen und Verbänden.

Am 5. Dezember ist Internationaler Tag des Ehrenamts. Zu diesem Anlass werden ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger von der Stadt mit der Ehrenamtsnadel ausgezeichnet. Dabei sollen nicht nur Ehrenamtliche geehrt werden, die bereits im Fokus der Öffentlichkeit stehen, sondern auch Personen, die ihre Arbeit im Verborgenen verrichten. Gesucht werden Menschen, die sich ehrenamtlich über ein normales Maß hinaus engagieren und anpacken, wo sie gebraucht werden.

Die Stadt sucht Vorschläge für Personen, die sich ehrenamtlich engagieren und ruft deshalb Bürgerinnen und Bürger, Gruppen und Vereine auf, Vorschläge einzureichen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Vorschläge der Bürger sowie von den Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen in der Wallfahrtsstadt“, so Bürgermeister Dominik Pichler. „Die Auszeichnung mit der Ehrenamtsnadel der Wallfahrtsstadt ist ein Zeichen des besonderen Danks für das ehrenamtliche Engagement in unserer Gemeinde und eine hohe Anerkennung - nicht nur für die geehrten Personen, sondern steht auch stellvertretend für alle Ehrenamtlichen.“

Kevelaer freut sich auf schriftliche Vorschläge inklusive Name und Anschrift der vorgeschlagenen Person sowie eine kurze Begründung, warum die Person die Auszeichnung verdient hat und in welcher Form sie ehrenamtlich tätig ist. Vorschläge bis zum 30. September an: Wallfahrtsstadt Kevelaer / Rathaus Vorzimmer Bürgermeister Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer, 02832 122-208 oder 207 sowie ehrenamtsehrung@kevelaer.de.

(RP)