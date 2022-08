Ausbildungsinitiative Kreis Wesel Präsentiert von Altana (Folge 9) : Warum die duale Ausbildung ein gutes Fundament ist

Kreis Wesel Weniger Jugendliche suchen einen Ausbildungsplatz, mehr als 1100 offene Stellen – der Trend ist eindeutig. Die Arbeitsagentur im Kreis Wesel weist dennoch darauf hin, welch gutes Fundament eine Ausbildung sein kann.

Brandenbusch weist darauf hin, dass einem auch mit einer abgeschlossenen Ausbildung alle Türen offen stehen können. Denn der Markt hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Und wer eine Ausbildung erfolgreich beendet hat, ist eine solche Fachkraft. Und Möglichkeiten, die Erfolgsleiter noch weiter nach oben zu klettern, bieten viele Berufe.

Im Internet schauen Einen guten Überblick erhält auch, wer im Internet recherchiert. Dazu bieten sich folgende Seiten an:

Was aber sind die Gründe, dass Jugendliche nach dem Schulabschluss nicht direkt den Einstieg ins Berufsleben wagen? „Die Gründe sind sehr vielfältig. Einer davon ist, dass Jugendliche denken, je besser und höherwertiger der Schulabschluss ist, umso besser sind auch die Chancen, einen guten Job zu bekommen“, sagt Brandenbusch, fügt aber auch gleichzeitig hinzu: „Das muss man aber schon ein wenig relativieren.“ Was er meint: Viele Unternehmen schauen mittlerweile nicht mehr ausschließlich auf den kompletten schulischen Werdegang oder die Noten auf den Zeugnissen. Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und Engagement sind dabei stets Schlagworte, die fallen, wenn es darum geht, was die Betriebe von ihren Auszubildenden erwarten.