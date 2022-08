Azubi-Tipp : „Die Bewerbung muss die Persönlichkeit widerspiegeln“

Nea Müller aus Leverkusen, 21 Jahre alt, macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Sie sagt, worauf es beim Verfassen des Bewerbungsschreiben ankommt.

„Der erste Eindruck ist sehr wichtig. Da das Bewerbungsanschreiben oft das Erste ist, was ein Unternehmen von Deiner Bewerbung sieht, ist es wichtig, dass es Deine Motivation und Persönlichkeit widerspiegelt.

Statt hierbei nur Deinen Lebenslauf wiederzugeben, gehe lieber auf Deine Persönlichkeit, Leistungen, Erfahrungen und Erfolge ein. Beziehe Dich dabei am besten auf die Anforderungen, die das Unternehmen in der Stellenausschreibung formuliert hat. Mit einem interessanten Anschreiben hast Du schonmal einen sehr guten Start in den Bewerbungsprozess.“