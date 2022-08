Fußball-Kreisliga A : 1:0 – Concordia Rheinberg macht’s mit Köpfchen

Kreis Der Wranik-Elf gelang ein knapper Erfolg in Lüttingen. Asterlagen deklassierte Meerfeld mit 7:1. Schwafheim schoss Alpen mit einem 5:0-Sieg tiefer in die sportliche Krise. Spitzenreiter ist Millingen nach einem 4:0.

In der Fußball-Kreisliga A gewann der OSC Rheinhausen das Stadtderby gegen den VfL mit 5:2. Der TuS Asterlagen fertigte den FC Meerfeld mit 7:1 ab. Der SV Millingen gewann auch das dritte Saisonspiel. Gegen den FC Rumeln-Kaldenhausen gab es einen deutlichen 4:0-Erfolg. Der TV Asberg drehte einen frühen Rückstand beim SV Budberg II und gewann am Ende mit 4:1. Aufsteiger FC Neukirchen-Vluyn II schaffte es trotz einer guten zweiten Hälfte nicht, den Rückstand gegen Alemannia Kamp aufzuholen und verlor mit 3:4. Bezirksliga-Absteiger SV Schwafheim brachte daheim Alpen eine 0:5-Niederlage bei. Die Viktoria ist noch punktlos und hat bereits 15 Gegentreffer hinnehmen müssen. Auch die SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen musste die dritte Saisonniederlage einstecken. Concordia Rheinberg verteidigte auswärts in Unterzahl gegen den SSV Lüttingen einen 1:0-Sieg.