Rommerskirchener Tafel in Nöten : Hilferuf löste Spendenwelle bei der Tafel aus

Rommerskirchen Der Verein braucht auch weiterhin Unterstützung, um die Versorgung der Kunden sicherzustellen. Die Ehrenamtler rechnen mit noch mehr Zulauf in den nächsten Monaten.

Die angespannte Situation bei der Rommerskirchener Tafel hat sich in der Gemeinde herumgesprochen. In der vergangenen Woche Kostenpflichtiger Inhalt hatte der Verein Alarm geschlagen, dass aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage, steigender Kosten und Rückgang von Spenden die Versorgung gefährdet sei. Die ersten Reaktionen darauf hat es bereits gegeben. Marcel Offermann, Betreiber des Drive-In-Testzentrums unterstützte die Tafel sponatn mit einer Spende über 10.000 Euro. „Es geht einfach nicht, dass Menschen nichts zu essen haben“, sagt er. Die Tafel leiste großartige Arbeit und unterstütze da, wo es am nötigsten ist. „Es entspricht nicht meinem christlichen Selbstverständnis, dass man jemanden, der in Not ist, alleine lässt.“