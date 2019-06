Gesamtschule in Neukirchen-Vluyn : Gedenken an Anne Frank und Fragen zu Flüchtlingen

Die Städtische Gesamtschule beteiligt sich mit der Ausstellung „Anne Frank 90“ neben 249 weiteren Schulen in Deutschland am Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus und für Demokratie, dem 12. Juni.

An diesem Tag wird im Pädagogischen Zentrum der Gesamtschule die Ausstellung durch die Schulleiterin Beatrix Langenbeck-Schwich in Anwesenheit zahlreicher Schüler um 9.30 Uhr eröffnet.

Die Schüler der „Gerechtigkeitsliga“ beschäftigen sich mit der Flüchtlingssituation von Anne Frank und Bezügen zur aktuellen Flüchtlingssituation. Im Deutschunterricht der Jahrgangsstufe 8 setzten sich die Jugendlichen mit der Biografie von Anne Frank in der Zeit des Nationalsozialismus auseinander. Dabei gingen sie auch der Frage nach, welche Bedeutung die Erinnerung an den Holocaust für die Gegenwart besitzt.

Die Ausstellung „Anne Frank 90“ zeigt auf acht großformatigen Plakaten Anne Franks Lebensgeschichte. Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Gemeinsam mit ihrer jüdischen Familie emigrierte sie nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in die Niederlande. Aufgrund der Besatzung durch die Wehrmacht und der antisemitischen Verfolgung versteckte sich die Familie Frank in Amsterdam. Im Versteck schrieb Anne Frank zwischen 1942 und 1944 ihr später weltberühmtes Tagebuch.