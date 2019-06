Filialschließung in Neukirchen: Postbank gewährt eine Gnadenfrist.

Neukirchen-Vluyn Neukirchener Filiale sollte Ende Juni schließen. Doch es fehlt ein neuer Post-Partner.

Die Postbank ist von ihrem Plan abgerückt, die Filiale an der Andreas-Bräm-Straße in Neukirchen zum Monatsende zu schließen. Ursprünglich sollten dort die Türen am 29. Juni, 12 Uhr, für immer verrammelt werden. Nun gibt es für die Kunden eine Gnadenfrist. „Wir werden erst dann einen Schließungstermin nennen, wenn die Deutsche Post eine Alternative für ihre Brief- und Paketdienstleistungen gefunden hat“, versicherte Postbank-Sprecher Ralf Palm auf Nachfrage der RP. Im Stadtentwicklungsausschuss hatten sich Politiker besorgt darüber gezeigt, dass die klassische Post keinen neuen Partner findet, obwohl der bereits vor Monaten genannte Termin immer näher rückt.