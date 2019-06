Klimaschutz in Neukirchen-Vluyn : So viel CO2 kostet jede Autofahrt zur Schule

Neukirchen-Vluyn Am Julius-Stursberg-Gymnasium lernten Schüler, dass bei der Autofahrt zum Unterricht ein Kilo Kohlendioxid entsteht.

Die Schüler der Klasse 6a sind überrascht, welche Menge Kohlenstoffdioxid entsteht, wenn sie sich mit einem Auto zur Schule bringen lassen. „So viel ?“, fragt Charlotte Pfitzer (11) erstaunt, als sie eine Halbliter-Flasche in der Hand hält, die mit Sand gefüllt ist. „Das ist ein Kilogramm CO 2 “, hört die Schülerin der 6a von Valentina Fiori (16). „Ein Kilogramm entspricht sieben Kilometern, also dreieinhalb Kilometer Entfernung.“