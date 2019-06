Neukirchen-Vluyn : Niederberg soll „CreativRevier“ werden

Neukirchen-Vluyn Die Ruhrstadt-Stiftung will den südlichen Teil des ehemaligen Zechengeländes kaufen und entwickeln. Die Vision: Ein neues Quartier zum Einkaufen, Entspannen, Essen und Kultur genießen.

Dass es einen Interessenten für den südlichen Teil des alten Niederbergs-Geländes gibt, war bereits vor einigen Wochen durchgesickert. Dabei handelt es sich um die in Dorsten ansässige Ruhrstadt-Stiftung. Deren Vorstand Jürgen Tempelmann stellte am Dienstag im Rathaus vor der Presse die Pläne vor. „Wir erschaffen ein CreativRevier“, sagte er. Vorbild ist ein schon umgesetztes Projekt gleichen namens in Dorsten, auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Fürst Leopold. Die Stiftung möchte in Neukirchen-Vluyn die denkmalgeschützten Zechengebäude sanieren und nutzen. Darüber hinaus sollen neue Gebäude entstehen. Gastronomie- und Gewerbebetriebe sollen sich ansiedeln, Kunstausstellungen, Konzerte, Feste und andere Veranstaltungen stattfinden. Die benötigte Energie werde komplett per Windkraft und Photovoltaik selbst erzeugt, kündigte Tempelmann an. Großen Wert lege er auf die architektonische Gestaltung. „Das muss eine Qualität haben, dadurch gewinnt das gesamte Areal.“ Tempelmann ging davon aus, dass 300 bis 400 Arbeitsplätze auf dem Gelände entstehen.