Offener Museumstag in Schaephuysen : Über die Naschstraße ins Heimatmuseum Schaephuysen

Einen super sonnigen Tag erlebten die Besucher des Heimatmuseums in Schaephuysen im Rahmen des Museumstages.

Jedes Jahr wechselt das Motto. Dieses Mal drehte sich alles um Blühpflanzen. Gleichzeitig präsentierte sich der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege, der im letzten Jahr durch verschiedene Aktionen zur Insektenvielfalt und die Anlage von Wildblumenwiesen auf sich aufmerksam machte. Zu erinnern ist an das Projekt „Wir summen mit“ und an Aktionen zur Verbesserung des Lebensraumes von Insekten, besonders der Bienen. Am Sonntag lud der Außenbereich zur Kaffeetafel ein. Gekühlte Getränke boten bei der Wärme eine willkommene Erfrischung. Für die Kamp-Lintforterin Ilse Quelle war es der erste Besuch des Heimatmuseums, und gleich ein Volltreffer. „Ich entdecke viele Dinge aus meiner Kinder- und Jugendzeit. Eine solche Singer-Nähmaschine hatte ich früher auch“, erzählte sie. Auch der Kohleofen, der früher in keiner Küche fehlte, gehörte zu ihrer Vergangenheit. Die gelernte Frisörin entdeckte dann noch typisches Handwerkszeug wie eine Ondulierschere. „Ich finde es gut, dass sich mit solchen Dingen die Reise in die eigene Vergangenheit machen lässt.“