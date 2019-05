Brandschutztage in Schaephuysen und Niep : Giftige Gase sind schlimmer als Flammen

Brandschutztag in Schaephuysen: Am Rauchhaus träiniert die Jugendfeuerwehr den Umgang mit lebensgefährlichem Qualm bei einem Einsatz. Giftige Rauchgase verbreiten sich im Nu. Foto: Norbert Prümen (nop)

Rheurdt/Neukirchen-Vluyn Rauch-Alarm! In Schaephuysen und Niep zeigten die Feuerwehren, wie man sich vor lebensgefährlichen Rauchgasen schützt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

„Drei tiefe Atemzüge und der Mensch fällt um.“ Andreas Stralkowski nahm am Donnerstag drastische Worte in den Mund. „Rauch kann gefährlicher sein als Feuer.“ Sonst geht er zur Brandschutzerziehung in Kindergärten, zum Beispiel den Kindergarten Fliegenpilz oder den katholischen Kindergarten in Schaephuysen. Am Donnerstag zeigte er mit einem Demonstrationshaus, wie sich Rauch über Treppenhaus und Flure in einem Haus ausdehnt. Dieses Haus hatte er vom Kreisfeuerwehrverband Kleve zum Tag des Brandschutzes ausgeliehen, zu dem der Löschzug Schaephuysen eingeladen hatte, weil ein doppelter Geburtstag zu feiern war. Die Kinderfeuerwehr wurde vor fünf Jahren gegründet, die Schaephuysener Jugendfeuerwehr vor 40 Jahren.

Der Löschzug thematisierte den Brandrauch. „Die Gefährlichkeit ist mehr Menschen bekannt als früher, aber nicht allen“, sagte Löschzugführer Frank Diepers. „Rauchgase sind ein Giftcocktail. Mit dabei ist Kohlenmonoxid. Es ist geruchlos und geschmacklos. Das macht es so gefährlich, besonders weil es sich mit dem Hämoglobin im Blut verbindet. Es blockiert so die Sauerstoffaufnahme. Wenn Personen schlafen und Kohlenmonoxid einatmen, merken sie es nicht. Sie sterben.“

Info Binnen weniger Minuten wirkt Brandrauch tödlich Gefahr 80 Prozent aller Brandopfer verbrennen nicht – sie ersticken am giftigen Brandrauch. Zahl Aus zehn Kilo Papier werden bis zu 10.000 Kubikmeter Rauchgas – bei einem Papierkorbbrand.

Kohlenstoffmonoxid entsteht, wenn Kohle, Holz oder Öl verbrannt werden. Normalerweise ist es nur ein Zwischenprodukt, das sich in Sekundenbruchteilen mit Sauerstoff zu Kohlendioxid verwandelt, wenn genügend Sauerstoff vorhanden. „Einmal waren wir auf Schloss Leyenburg im Einsatz“, erzählte Markus Gehrmann am Donnerstag, was er als stellvertretende Wehrleiter Anfang des vergangenen Jahres erlebt hatte. „Die Heizungsanlage mit Holzpelltes hatte eine Störung. Wir wurden vom Handwerker gerufen, der die Anlage gewartet hat. Wir hatten unseren Atemschutz an und haben zunächst Pellets nach draußen gebracht. Dann haben wir alle Räume mit einem großen Gebläse vom Rauch befreit.“

Beim Brandschutztag in Niep lernte Kai den Umgang mit einem Feuerlöscher. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die Kellerräume gelten bei den Feuerwehrleuten als besonders gefährlich, nicht nur aufgrund von Heizungsanlagen, die manchmal nicht richtig funktionieren. „Keller sind manchmal voll mit Dingen, die niemand mehr braucht, aber gut brennen“, berichtete am Donnerstag Friedrich Westerholt, der Leiter des Löschzuges Niep beim dortigen Brandschutztag. „Diese Dinge können Feuer fangen, wie es mehrmals in den Hochhäusern am Vluyner Südring passiert ist. Ich war bei Einsätzen dort dabei. Feuer werden spät bemerkt, weil dort oft keine Brandmelder installiert sind. Treppenhäuser können zu Kaminen werden. Sie verteilen den Rauch im ganzen Haus.“

Selbst wenn in Kellern normale Rauchmelder installiert seien, würde sie nur selten gehört werden, weil nicht immer Personen dort seien. Deshalb empfahl er, dort Rauchmelder mit Funktechnik einzubauen. Diese würden das Signal an die Rauchmelder in Flur, Wohn- und Schlafzimmer weitergeben, die dann piepen würden. „Ich habe Rauchmelder mit Funktechnik bei mir eingebaut“, erzählte der 54 Jahre alte Hülser. „Sie kosten nicht fünf bis zehn Euro wie einfache aus dem Baumarkt, sondern 30. Sie retten Leben. Deshalb sind sie es mir wert.“