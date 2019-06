Schnelles Internet : Glasfaser-Ausbau in Rheurdt – so geht es weiter

Rheurdt Die Außenbereiche werden 2020 angeschlossen. Ein neues Tiefbauunternehmen wird eingesetzt.

Die Deutsche Glasfaser Holding GmbH verlegt ihr Breitband-Glasfasernetz in Teilen von Kengen, an der Klotenstraße nahe des Oermter Berges, an der Kirchstraße bis zur Wochenendhaussiedlung, am Landwehrweg, an der Moerser Straße, an der Rayener Straße, am Littardweg, an der Neufelder Straße und in Teilen von Saelhuysen. Außerdem bringt in Lind die Deutsche Telekom ein Glasfaserkabel in den Boden. Dieses endet allerdings an den Kabelverzweigern, um von dort die Signale über Kupferkabel, dessen Leistung durch Vectoring erhöht wird, weiterzuleiten.