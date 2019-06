Diözesanpräses in Rheurdt: "Islam und Christentum haben viel gemeinsam".

Rheurdt Pastor Gerhard Theben stellte im Rheurdter Pfarrheim den Islam als geschätzte Hochreligion vor. Er zog eine klare Grenze zum Islamismus.

Der Islam als Weltreligion hingegen sei geschätzte Hochreligion, von der die christliche Gesellschaft früh profitiert habe in den Bereichen Glauben, Medizin, Mathematik, Astrologie, die der Seefahrt den Weg wies, wie auch der Architektur. Hinzu komme die Kunst, die aus maurisch-arabischen Raum grundlegend für die Entwicklung gewesen sei. Immer wieder ließen sich gemeinsame Wurzeln entdecken. „Bereits das Zweite Vatikanische Konzil hat 1965 ausdrücklich den Islam als Hochreligion anerkannt. Gott und Allah sind identisch“, so Theben, der Mut machte, mit Offenheit aufeinander zuzugehen.

Mit Blick auf das Zusammenleben von Muslime und Christen empfahl er den Dialog, „weil die Welt zusammenwächst. Ein Prozess, der nicht mehr beeinflussbar ist, weil alle miteinander medial vernetzt sind, wie die afrikanischen Revolution uns gezeigt hat. Wir sind bereits mitten in einem Verschmelzungsprozess.“ Noch in den 1960er Jahren galt der Umgang als eher unbekümmert. Im Zoo von Münster lebten damals in einem Moschee ähnlichen Gebäude zwei Elefanten, ohne dass daran Anstoß genommen wurde. „Mehr als die Moschee kannte man damals vom Islam nicht“, so Theben, der dann mit dem eigentlichen Vortrag startet. „Ich will von den schönen Seiten des Islams berichten, auf denen wir Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten entdecken können.“